Il caso degli agnellini di pochi giorni lasciati morire di stenti al freddo in un furgone tra Schio e Santorso arriva in Consiglio regionale. A presentare un'interrogazione a risposta immediata, chiedendo l'esito delle indagini condotte dalla Ulss, sono i rappresentanti dell'Intergruppo per il benessere e la conservazione degli animali e della natura, composto da Andrea Zanoni (Partito Democratico e primo firmatario), Cristina Guarda (AMP) e Patrizia Bartelle (Movimento Cinque Stelle).

"Quanto scoperto la scorsa settimana dalle volontarie dell'Anpa di Thiene, che hanno anche girato un raccapricciante video è abominevole. Agnellini appena nati, simbolo dell'innocenza, della tenerezza e fragilità del mondo animale, ammassati e abbandonati a se stessi, con temperature ben al di sotto dello zero. Alcuni inevitabilmente morti, altri in fin di vita o che, ancora, non erano in grado di reggersi sulle proprie zampe. Anche Luca Zaia ha condannato l'episodio, auspicando che i responsabili vengano individuati e puniti. Speriamo non siano parole di circostanza, ma un impegno e un pungolo per l'Ulss in modo che vada fino in fondo, denunciando chi ha commesso questo atto così orribile alla magistratura per maltrattamento di animali. E lo stesso, ci è stato assicurato, farà l'Anpa. È inconcepibile - aggiungono Zanoni, Guarda e Bartelle - che in una società che si definisce civile come la nostra possano ancora accadere episodi simili."